Reprodução/ Globo Ana Maria Braga

Nesta terça-feira (8), Ana Maria Braga usou o "Mais Você" para falar da notícia que afirmou que ela saíria da Globo no ano que vem. A apresentadora já tinha desmentido a informação na redes sociais e resolveu falar mais uma vez sobre o assunto.



"Não posso deixar de comentar aqui que ontem foi notícia falsa (...) Eu queria avisar: não vou parar de trabalhar, não estou saindo da Globo. Tudo isso não tem o menor fumdamento é uma notícia desagradável. E aí a gente fica pensando que tipo de jornalismo é esse que publica sem checar, não checa fonte por veíuclo hedônios", iniciou a apresentadora.

Ana Maria ainda explicou porque resolveu desmentir a notícia: "Ontem, em poucos minutos essa desinformação foi multiplicada pelo país inteiro. Eu raramente comento essas besteiras, mas dessa vez ultrapassou os meus limites porque trouxe insegurança para um monte de gente que é ligado ao 'Mais Você', que são pessoas que trabalham com a gente, que têm família".



A apresentadora ainda disse que a fake news atrapalhou projeto pessoais delas que foram questionados. Por fim, ela desabafou:"Tem uma hora que a gente cansa de ver essa fake news circular de todas as formas (...) É aqui que sempre falarei e não acreditem em tudo que lêm. E para quem faz tudo para ganhar like, me poupem por favor".



+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente