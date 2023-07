Reprodução/ TV Globo Viih Tube fala de amizade com Bianca Andrade

Viih Tube e Bianca Andrade, a Boca Rosa, estiveram no "Altas Horas" no último sábado (29) e falaram da amizade que construíram. As influenciadoras dividiram momentos parecidos, onde a mãe de Cris foi uma inspiração para a esposa de Eliezer.



"Bianca me inspirou muito em vários momentos. Passamos por muita coisa parecida, desde momentos de cancelamento na internet até a maternidade real que mostramos, me cobrei muito porque queria ter parto normal, ela teve e me ajudou para não me cobrar tanto", disse Viih Tube.



A youtuber, que começou a empreender com produtos infantis, também contou que Bianca foi uma grande incentivadora da nova fase. "Comecei a empreender sozinha pela influência dela: ''Vai amiga, você consegue!' Amizade é ter liberdade de se mostrar vulnerável e pedir ajuda", pontuou a youtuber, deixando a influencer de maquiagens emocionada.



Depois de partilhar tantos momentos, as duas estarão ainda mais próximas. Isso porque Viih Tube comprou uma casa com Eliezer para viver com a filha, Lua, no mesmo condomínio em que Bianca tem uma mansão. "Nunca fiquei tão feliz com a notícia de uma vizinha igual Vitória Tube. Mentira que Lua vai ser amiga de Cris?", brincou Boca Rosa.



