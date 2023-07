Reprodução/ Globo Alcione emociona Dona Déa e web com apresentação no 'Domingão'

Neste domingo (30), o "Domingão com o Huck, programa da Globo, recebeu ninguém mais, ninguém menos, que Alcione, para comemorar os 50 anos de carreira da cantora. As apresentações ao vivo do ícone do samba emocionaram Dona Déa, que participa do programa, e viralizaram na web. O nome da artista, inclusive, foi um dos mais comentados no Twitter no dia.



Alcione cantou o hit "Não deixe o samba morrer", "Você Me Vira a Cabeça" e "A Loba" com Ferrugem. Dona Déa se emocionou com as apresentações e disse que cantava as músicas da cantora quando cantava na noite.



A web também vibrou com Alcione e comentou a participação dela no "Domingão":















🎤 | A primeira e única Marrom! O #Domingão com Hulk deste domingo (30) está fazendo uma linda homenagem aos 50 anos de carreira de Alcione 💖 pic.twitter.com/6K8zNBJtTZ — TAG revista (@tagrevista_) July 30, 2023





















A Dona Déa total me representando aqui ouvindo a Marrom cantar 🫶 #Domingão pic.twitter.com/doRfuk0wyn — TV Globo 📺 (@tvglobo) July 30, 2023









+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente