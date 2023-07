Reprodução/TV Globo Vai na Fé: Sol finge separação de Ben após ameaça de Theo

Theo (Emilio Dantas) ainda vai dar muito trabalho para Sol (Sheron Menezzes) e Ben (Samuel de Assis) na reta final de Vai na Fé.

O vilão vai colocar a vida da própria filha, Jenifer (Bella Campos), para que Sol se separe do rival.





No capítulo desta sexta-feira (28) a mãe se afastar do amado, fingindo cair na ameaça do ex.

"A segurança da sua filha está na minha mão", alerta Theo à Sol.

Já Sol irá contar tudo para Ben. "O Theo está me ameaçando. Ele disse que se eu não terminar com você, a Jenifer corre perigo".

Calmo, Ben opinará. "O Theo está perdendo a noção. Como ele acha que pode nos controlar?".

"Mas, por via das dúvidas, vamos fingir que estamos fazendo o jogo desse cara? Por favor", dirá Sol.

Ela, então, procurará Theo para afirma que vai seguir com a ordem dele. "Vou fazer o que você me pediu. Vou me separar do homem que eu amo por causa de uma obsessão maluca sua!".

"Ótimo", responderá Theo, cinicamente.

