Reprodução / Instagram / @virginia Virginia e Zé Felipe presenteiam itens de mais de R$150 mil a Leonardo

Zé Felipe e Virginia deram presentes de aniversário para Leonardo, que juntos somam mais de R$150 mil. Os itens em questão foram joias.

No canal do Youtube, a influenciadora compartilhou um vídeo respondendo diversas perguntas diretamente da Fazenda Talismã, onde estão acontecendo as celebrações de aniversário de 60 anos do sogro. Segundo Virginia, ela e o marido presentearam Leonardo com um relógio Rolex de R$ 83,4 mil e uma pulseira da grife Cartier que vale de R$ 68,5 mil.

"A gente deu um relógio e uma pulseira igual a essa minha, que eu acho muito bonita. O relógio também é muito maravilhoso. Ele amou! Ele tinha um parecido, com um fundo verde, e ele falou que achou até mais bonito, graças a Deus", falou a youtuber.