Reprodução/Record - 28.07.2023 Carolina Ferraz apresenta o 'Domingo Espetacular' na Record





A Record TV se pronunciou nesta sexta-feira (28) sobre os rumores de demissão de Carolina Ferraz da emissora. Boatos apontavam que a apresentadora deixaria o comando do "Domingo Espetacular", mas a empresa desmentiu a informação.

"A Record TV vem informar que a apresentadora Carolina Ferraz permanece no 'Domingo Espetacular'. A informação de que a profissional teria seu contrato com vencimento no fim do mês é fantasiosa. Como é de conhecimento de todos e já informado pela assessoria de imprensa da emissora em diversas ocasiões, Carolina é contratada pelo regime CLT, portanto sem contrato de duração específica", afirmou o canal em comunicado enviado ao iG Gente.





A emissora também negou que estaria "insatisfeita com a apresentadora". "Ao contrário, Carolina é elogiada e bem avaliada pela direção e colaboradores da empresa, estando sempre disposta a realizar todos os trabalhos propostos com o profissionalismo conhecido em toda sua carreira. A Record TV preza pelo respeito aos seus funcionários", completou a nota.

Carolina Ferraz apresenta o "Domingo Espetacular" desde 2020 e atualmente comanda o programa com Sérgio Aguiar. Além de trabalhos como atriz, ela já havia atuado como apresentadora na TV anteriormente, em "Receitas da Carolina", na GNT.

