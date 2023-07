Reprodução/Instagram Gisele Bündchen não aprovou novo affair de Tom Brady, diz site

Parece que Gisele Bündchen desaprovou o romance do ex-marido Tom Brady com a modelo russa Irina Shayk. O ex-casal se divorciou em outubro de 2022.

As informações foram publicadas pelo TMZ nesta segunda-feira (24). Segundo fontes do site, que o novo casal se conheceu em junho, no casamento do bilionário herdeiro da arte Joe Nahmad e da modelo Madison Headrick, na Sardenha, e está namorando.





"Várias modelos estavam dando em cima de Tom, e Irina era uma delas", disse a fonte. O representante de Irina nega.

A fonte também afirmou que a brasileira "não está nada feliz" com a notícia do relacionamento.

Irina é ex de Cristiano Ronaldo e Bradley Cooper. Os primeiros flagras aconteceram em Los Angeles, onde eles aparecem trocando carinhos e no carro após passarem o final de semana juntos na casa do atleta.

