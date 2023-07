Reprodução/Instagram A atriz combinou os looks rosa junto aos amigos e familiares para assistir "Barbie"





A cantora Selena Gomez compartilhou com os seguidores registros do aniversário de 31 anos em que aproveitou a presença de amigos e familiares para assistir o filme "Barbie" em uma sala de cinema privada.

"Às quartas, nós usamos rosa", escreveu ela na legenda da publicação. Nas fotos, os amigos da artitsa foram todoas na temática do filme, com looks rosa, chapéus e plumas.

A atriz estava com um vestido rosa de cetim e aproveitou para fazer um cliques individuais, mostarndo o look. Nos comentários, vários fãs a elogiaram. "Mas tu é diva, né, mulher", disse uma seguidora, "Cara de boneca. Você está um desbunde", falou outro seguidor.

Recentemente, Selena gomez publicou no perfil do Instagram mais outros cliques da comemoração de aniversário. Nas fotos, ela aparece curtindo a noite junto com vários amigos em uma balada. Além disso, a artista usava um vestido vermelho tomara que caia e com flores penduradas.