Terra e Paixão: Resumo dos capítulos de 24 a 29 de julho

Terça-feira, 25 de julho

Irene se desculpa com Antônio e pede ao marido que não a impeça de se vingar de Aline. Petra revela a Irene que sente ciúmes de Luigi com Anely. Rodrigo avisa a Caio que contratou um escritório de investigação em São Paulo para saber se Agatha está viva. Gentil conta a Miro que pretende camuflar drogas no carregamento do caminhão de Antônio, para depois fazer uma denúncia. Os funcionários do bar de Cândida entram em pânico quando Nice, a nova herdeira do local, decide impor novas regras no estabelecimento. Gentil denuncia Antônio. Ayres prende Antônio por tráfico de drogas.