Vai na Fé: Resumo dos capítulos de 24 a 29 de julho

Sexta-feira, 28 de julho

Sol fica indignada com a ameaça de Theo. Kate e Rafa fazem as pazes. Sol conta sobre a ameaça de Theo para Ben. Bela discute com Fred. Vera aceita contar a verdade se Domênico não for preso, e Lumiar se preocupa. Ben revela para Jenifer a chantagem que Theo fez contra Sol. Sol avisa a Theo que vai se separar de Ben. Sai o clipe do filme estrelado por Wilma. Marlene e Bruna falam com o dono de um restaurante que elas pretendem comprar. Jenifer pede um emprego para Theo em seu escritório e consegue invadir seu computador. Ben e Lumiar revisam o caso de Vera. Theo tenta conquistar Jenifer. Dona Neide informa a Theo que Sol não se separou de Ben. Ben, Bia e Alexandre tentam encontrar o vídeo que prova a versão de Domênico. Jenifer vai com Theo até o galpão. Começa o julgamento de Vera. Theo intimida Sol.