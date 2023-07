Reprodução/Instagram A roterista sente um pouco de medo da produção do novo filme: "Eu nem sequer comecei a tocar o projeto. Mas estou com medo disso, o que me parece um bom lugar para começar"





A direto do filme "Barbie", Greta Gerwing disse estar apavorada com o novo projeto "As Crônicas de Nárnia", que estreiará na Netflix provalvelmente ainda neste ano.

Em entrevista ao "Inside Total Film Podcast", a diretora afirmou que não sabe se "As Crônicas de Nárnia" terá o mesmo sucesso que "Barbie". "Eu nem sequer comecei a tocar o projeto. Mas estou com medo disso, o que me parece um bom lugar para começar".

“Acho que quando estou com medo, é sempre um bom sinal. Talvez quando eu parar de ficar com medo, seja como "Ok, talvez eu não devesse fazer isso [a franquia]'. Não, estou apavorada com isso. É extraordinário. E então veremos, não sei", explicou.

A produtora também disse que não irá parar com os filmes de Nárnia e pretende seguir firme com os novos projetos. "Espero fazer todos os tipos diferentes de filmes durante o tempo que tenho para fazer filmes, o que é muito tempo, mas também é limitado", ponderou. "Eu quero fazer coisas grandes e pequenas e em todos os lugares, e ter outra grande tela [em branco] é emocionante e também assustador", afirmou.

Greta Gerwing é uma diretora e roterista americana que produziu filmes famosos como "To Rome with Love de Woody Allen" e "Frances Ha de Noah Baumbach". Ela também já foi indicada ao Oscar de Melhor Diretor por Lady Bird.

O livro "As Crônicas de Nárnia" conta com várias histórias do escritor C.S. Lewis, que já vendeu mais de 120 milhões de cópias em 50 idiomas diferentes no mundo todo. A trama se passa quando uma menina se tranca dentro de um armário e descobre um mundo de fantasias fora dele.