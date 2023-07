Reprodução/ O comentarista ganha bolo com frase inusitada: "Eu não sou velho, eu sou uma excelente safra."





O comentarista esportivo Galvão Bueno completa hoje 73 anos, nesta sexta-feira, (21), e ganhou um festão em barco luxuoso com bolo inusistado e champagne ao lado da família.

A mulher de Galvão, Desirée Soares compartilhou a comemoração com o seguidores no perfil do Instagram. O barco contava com vários balões azuis e prata, junto a uma mesa com uma champagne da própria marca da empresária e um bolo com frase inusitada. "Eu não sou velho, eu sou uma excelente safra. 1950".

Em uma publicação do Instagram, a esposa do comentarista desejou felicitações ao amado. "Feliz aniversário meu amor!! O que eu tenho pra te desejar é mais e mais saúde, alegria, bençãos e vida ao meu lado. Te amo", escreveu ela.

Galvão Bueno lançou um documentário "Galvão: Olha o Que Ele Fez" que conta sobre a vida pessoal e profissional, que foi apresentado no Kinoplex Leblon Globoplay, no Rio de Janeiro. O projeto já está disponível na Globoplay.