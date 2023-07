Reprodução/RedeTV! - 21.07.2023 Amaury Jr deixa RedeTV! após 21 anos

Amaury Jr não está mais na RedeTV!. A assessoria do apresentador confirmou o fim do contrato nesta sexta-feira (21).

"Em comum acordo com a RedeTV!, o apresentador Amaury Jr. está se desligando da emissora depois de 21 anos na casa", afirmaram.





Em nota, a equipe negou qualquer rumor ou especulação de desafetos de Amaury na emissora. "Amaury Jr. faz questão de enfatizar que enquanto lá esteve sempre recebeu apoio, carinho e respeito profissional".

Por fim, eles esclareceram o futuro do apresentador. "A RedeTV!, por sua vez, entendeu os novos anseios do apresentador em tomar frente a sua produtora Callme Comunicaçōes Ltda, com novos projetos e concomitantemente dedicar seu tempo à BRAZITV em Orlando (FL)", concluíram.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: