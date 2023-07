Reprodução / TV Globo Graça surpreende Caio entrando no banho com ele

Graça (Agatha Moreira) está disposta a fazer de tudo para conquistar e casar com Caio (Cauã Reymond).

Nos próximos capítulos, a loira vai surpreender Caio no banho.

Graça chega na mansão da família La Selva e descobre que o noivo está trancado no quarto. Ela então nega que Angelina (Inês Viana) avise Caio sobre a presença e diz que ela mesma irá avisá-lo.

A loira então vai até o banheiro e surpreende Caio, que pergunta: "O que tá fazendo aqui?"

"Vim tomar banho com você", fala Graça enquanto tira a roupa e entra no chuveiro com o galã.