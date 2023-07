Reprodução/Globo - 18.07.2023 Renata Lo Prete repercutiu na web após atraso do 'Jornal da Globo'





Renata Lo Prete ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais na madrugada desta terça-feira (18), após a exibição de "Vingadores: Ultimato" na atrasar o "Jornal da Globo" na programação da emissora. Internautas chamaram a apresentadora de "guerreira" por comandar o jornal por volta da 1h30 da madrugada.

"Rainha das madrugadas da TV Globo", afirmou uma pessoa no Twitter. "A Vingadora das madrugadas de 'BBB' e 'Tela Quente' sem cortes, Renata Lo Prete, guerreira", brincou outro, mencionando o filme de mais de três horas de duração.





"Me divertindo com vingadores no 'Tela Quente' e pensando na pobre da Renata Lo Prete querendo apresentar o 'Jornal da Globo' e ir embora", comentou um espectador. "Hoje a Renata Lo Prete vai sentir saudades do jogo da discórdia do 'BBB' com a exibição do 'Vingadores Ultimato'", avaliou mais um.



Confira abaixo mais reações do público:

já são 01:30 e por causa de Vingadores: Ultimato, a lenda das madrugadas Renata Lo Prete entrou agr no ar #JG #JornalDaGlobo pic.twitter.com/tOZpw30Zvl — Allan (@limalblue) July 18, 2023





Se eu fosse a @renataloprete , iria fazer de um tudo pra escrever essa cabeça (de novo) no fim do JG... pic.twitter.com/lbpsFXMhfp — Danilo Assis (@eudanassis) July 18, 2023





A Renata Lo Prete a fim de apresentar o jornal pra ir dormir e o Brasil surtando com o maior filme de herói da história pic.twitter.com/ldg9d20No3 — 𝖗𝖔𝖉 (@ludhariq) July 18, 2023





"Eu te espero no JG, é depois de tela quente".. às 03h da madrugada 😂😂



Renata lo prete #TelaQuente vingadores ultimato pic.twitter.com/M9FDPcMVEG — Tiago Pereira (@Tiagupereira) July 18, 2023





A Renata Lo Prete vendo que acabou Os vingadores depois de 3 horas e que finalmente vai poder fazer o trabalho dela no Jornal da Globo 😄 pic.twitter.com/3zUEJRwHTE — Andressa Farias (@andressabfarias) July 18, 2023





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: