'Ego'

A noite desta segunda começou com o Top 6 se preparando para mais uma eliminação nos últimos dias do reality da Record. Gabriel Roza criticou que Gyselle Soares e Thiago Soares estavam com o "ego muito alto" para alcançar a final do programa. Sandra Melquiades e Natália Deodato concordaram, apontando que isso ficou mais acentuado com a volta dos eliminados para as dinâmicas.