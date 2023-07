Lima Duarte

Lima Duarte brilhou como o Bispo em O Auto da Compadecida, personagem caricato que satirizava religiosos corruptos. Após o sucesso no filme, o ator participou de diversas produções televisivas, incluindo várias novelas como Da Cor do Pecado, Senhora do Destino, Belíssima, Desejo Proibido, Caminho das Índias e Araguaia. O trabalho mais recente na TV foi em Além da Ilusão, onde interpretou Afonso Camargo. No cinema, Lima Duarte estrelou O Juízo (2019), no papel de Costa Breves.