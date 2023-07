Reprodução/Instagram/Jefferson Alves - 18.07.2023 Ludmillah Anjos sofreu acidente de carro





A atriz e cantora Ludmillah Anjos sofreu um acidente de carro entre as gravações de um filme que realizava em Brasília, no último domingo (16). A ex-The Voice Brasil e intérprete de Crystal em "Encantado's" segue internada desde segunda-feira (17). Ela teve fraturas nas costelas e sangramento interno na cabeça e no fígado, assim como foi informado no "Encontro".

O carro em que a artista estava colidiu contra um poste e outras quatro pessoas ficaram feridas no acidente. O quadro de Ludmillah é estável e a equipe da cantora divulgou um comunicado que descreveu o incidente como um "grande susto".







"Ludmillah sofreu um acidente que, graças a Deus, aparentemente, não passou de um grande susto. Ela está em Brasília ainda em observação e se recuperando com acompanhamento médico. Nós esperamos que logo logo esteja de volta fazendo o que mais ama e sendo feliz junto de todos nós", afirmou a nota.

A equipe ainda pediu orações por Anjos: "Agradecemos por todo carinho e pedimos para que continuem orando pela rápida recuperação da nossa mainha". Pouco antes do acidente, a atriz havia publicado um vídeo com colegas em um carro, localizado em um posto de combustíveis.

