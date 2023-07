Reprodução/Record Patrícia Costa e Mylena Ciribelli foram demitidas da Record nesta segunda-feira





A Record TV quebrou o silêncio após promover uma demissão em massa na área de jornalismo da emissora nesta segunda-feira (17). Nomes como Mylena Ciribelli (ex-Globo) e Patrícia Costa teriam sido cortados da folha salarial da emissora.



"Segundo a Record, uma reorganização foi feita nos produtos da casa. "Num momento em que todo o mercado de mídia, da televisão aberta e dos demais veículos, passa por um período de reformulação de seus investimentos, o Grupo Record - composto por Record TV, Record News, R7.com e PlayPlus – faz uma reorganização em suas frentes de trabalho. Desligamentos foram necessários, mas com respeito ao ser humano acima de tudo, às leis e às regras trabalhistas", disse a emissora em comunicado.

Segundo Gabriel Perline, colunista do iG, as demissões afetaram principalmente os chefões do Jornalismo da emissora . Grego Georgios Theodorakopoulos, que estava na Record há 14 anos e trabalhava como gerente de Esportes, e Luiz Matos, o Canário, também estão na lista de cortes.