Reprodução Patrícia Poeta processa Sonia Abrão por injúria e difamação





Patrícia Poeta voltou das férias para o "Encontro" na manhã desta segunda-feira (17). Horas depois, no programa "A Tarde é Sua", da RedeTV!, Sônia Abrão recebeu Manoel Soares para a primeira entrevista do apresentador em TV aberta após a demissão da Globo.



O encontro de Abrão e Manoel Soares não passou despercebido na web e internautas apontaram para uma "união de forças" entre os apresentadores em forma de indireta para Patrícia Poeta. Sônia Abrão vive uma briga judicial com Patrícia Poeta, enquanto Manoel passou por momentos constrangedores ao lado da global enquanto esteve no "Encontro".





"Manoel Soares foi bem esperto ao topar falar com #ATardeESua. Primeiro, que só dele dar entrevista para Sônia Abrão já deu a resposta dele sobre Patricia Poeta. Segundo, que ele deve ter para acordado o que responderia. E terceiro que ele não para de falar dos projetos dele...", analisou uma internauta.

"Sonia Abrão, de tanto babar ovo do Manoel Soares, conseguiu uma entrevista com ele. Óbvio que ele não vai falar mal da Patricia Poeta. Ele já está dando a resposta dele ao topar falar com #ATardeESua, programa que a Patricia odeia e está processando", ponderou outra.





"Acho que Manoel Soares dar sua primeira entrevista pós-Globo no programa da Sonia Abrão, que está sendo processada por Patrícia Poeta por perseguição e injúria, diz muito sobre o que aconteceu no último ano. E nem preciso desenhar", escreveu um internauta.

Durante a entrevista, Manoel Soares elogiou o destaque para a dupla Tati Machado e Valéria Almeida, e ignorou Patrícia Poeta. "Fiquei muito feliz no avanço da Tati, no avanço da Valéria. São meninas maravilhosas. A minha relação com o Encontro e com a Globo não é uma relação de mágoa ou ódio. Isso não faz bem. Se tiver uma informação relevante no Encontro, e a minha equipe não levar ao 'Bombou', pode ter certeza que minha equipe vai ser chamada atenção por conta disso", completou.