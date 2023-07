Reprodução/MTV - 16.07.2023 Cenas de sexo do reality Rio Shore repercutiram na web





O "Rio Shore" ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter neste domingo (16) e uma das cenas do reality show viralizou. O momento exibe diversos participantes fazendo sexo em um mesmo quarto e Guilherme chocado ao se deparar com a relação entre dois homens ao lado.

Enquanto vivia o momento íntimo com a companheira na cama, o participante olha ao lado e observa a cena de sexo gay. "C*ralho, que p*rra é essa, irmão? É cachorro transando? O cara está latindo", afirmou na ocasião, levando os colegas às risadas.





Em depoimento posterior, Guilherme continuou demonstrando choque com a situação. "Parece uma sinfonia, p*rrada estancando. O Rick é sacanagem, os caras são dois malucos desse tamanho, o Rick tem 1,80m. O outro tem 2m. A p*rrada come e não consigo entender nada", disse.

Veja abaixo o momento no reality show:

o hetero assustado com os gay transando 😂🗣️ #RioShore s03e04 paramountplus pic.twitter.com/9VNiYghnta — GeorgeAlbuquerque (@Georgealbuquerq) July 15, 2023









