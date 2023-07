Negativas

Ao The Sunday Times, Jenna Ortega contou que recusou a oferta de estrelar a trama diversas vezes. Ela explicou que tinha medo que a personagem a impedisse de trabalhar em novos projetos. "Eu tinha feito muita TV na minha vida. Foi apenas nos últimos três ou quatro anos que pude começar a trabalhar no cinema. Eu estava com medo de que, ao assinar outro programa de televisão, isso pudesse me impedir de fazer outros trabalhos que eu realmente queria e com os quais me importava", disse.