Ex-apresentadora do SBT vira motorista de aplicativo após perder casa

A apresentadora Lydia Moraes, que ganhou sucesso como Malandrinha no SBT, relatou o drama vivido após perder lugar na televisão. Em entrevista, Lydia revela que morou no carro e virou motorista de aplicativo após ser despejada.

"Nunca havia acontecido isso na minha vida, de perder a minha casa e não ter para onde ir", detalhou para a Record.

Na época da pandemia, Lydia chegou a morar no próprio carro. Ela foi despejada e teve que entregar as chaves do apartamento alugado.

Durante o trabalho no SBT, ela também integrou o quadro Táxi do Gugu e Telegrama Legal, do Domingo Legal. Após sentir a crise, ela chegou a pedir uma oportunidade para Gugu Liberato através das redes sociais. A mensagem foi antes de 2019, quando o apresentador morreu após um acidente doméstico.

“Estava desesperada atrás de oportunidades e enviei mensagem para Gugu, poderia ser até na produção de seu programa, mas a mensagem foi visualizada e ele não respondeu e fiquei muito chateada com isso. Foi quando decidi virar motorista de aplicativo. Era a forma mais digna que encontrei para viver”, lamentou.

Sem espaço na televisão, Lydia Moraes garante o sustento trabalhando como motorista de aplicativo. Além disso, ela também faz trabalhos temporários como hostess em festas e eventos.