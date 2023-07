Reprodução/Instagram Joelma retorna aos shows após problema de saúde





Joelma teve o retorno aos palcos confirmados nesta quarta-feira (12), após o cancelamento de shows nesta semana. A cantora estava em repouso após recomendações médicas, após um diagnóstico de gripe.



"A assessoria de imprensa da Joelma contou que ela vai retomar as agendas de shows na semana que vem. Isso quer dizer que há sinal de melhora por aí. Ficamos torcendo pela saúde dela", informou Tati Machado no "Encontro" (Globo), sem compartilhar mais detalhes sobre as datas das apresentações futuras.





A artista cancelou três shows por conta do problema de saúde, nas cidades de Teresina (PI), Crato (CE) e Gravatá (PE), respectivamente nos dias 12, 12 e 15 de julho. "Agradeço o carinho de todos os meus fãs, do público e dos contratantes. Estou aqui me cuidando e já já estou de volta para a gente cantar e dançar muito", afirmou em comunicado nas redes sociais.

Joelma tem uma agenda de shows definida para a próxima semana, com apresentações no Pará, Tocantins e Piauí. Desde que anunciou o cancelamento dos shows, os fãs se mobilizaram para demonstrar apoio nas redes sociais, deixando a frase "Joelma estamos com você" entre os assuntos mais comentados no Twitter.

Felizmente fã dessa rainha há quase 20 anos, minha vida tem Joelma como referência. E sei que ela vai ficar bem! ❤️🫶🏾💜

JOELMA ESTAMOS COM VOCÊ pic.twitter.com/rrWFAQcRsh — 🌈⃤ DEATH IS LIFE 🏳️‍🌈⃤. (@RamonsterSiq) July 11, 2023





