Reprodução/TV Globo Henrique Lima

O campeão da oitava temporada de 'The Voice Kids' é Henrique Lima. O garoto de 14 anos é de Senhor do Bonfim, na Bahia, e faz parte do Time Mumuzinho. Na disputa final, ele cantou "Disparada" de Jair Rodrigues.

Vencedor da edição 2023, ele leva para acasa um troféu do programa, R$ 250 mil e um contrato com a gravadora Universal Music.





Durante a exibição da final, os jurados protagonizaram uma homenagem à cantora Rita Lee, que morreu no dia 8 de maio. A cantora lutava contra um câncer de pulmão. A música interpretada por IZA, Carlinhos Brown e Mumuzinho foi "Saúde".





A competição

O programa iniciou com a disputa do Time IZA e a escolhida para seguir para a final foi Isa Camargo com 71,84% dos votos. A garota de 10 anos cantou "Easy On Me", sucesso de Adele. A outra concorrente foi Israelly Bonfim, de 11 anos, que escolheu "Pra Sempre Vou Te Amar", a versão brasileira de "Forever By Your Side".

No Time Mumuzinho, Henrique Lima foi escolhido com 66% dos votos. O baiano de 14 anos performou "Na Hora de Amar", canção que faz sucesso na voz de Gusttavo Lima. A segunda participante do Time do pagodeiro foi Tay de 14 anos. Ela cantou "The Winner Takes It All", música eternizada pelo grupo ABBA.

No Time Brown, o escolhido para seguir para a fase final foi Emanuel Motta com 68,63% dos votos. O garoto de Ourinhos de 13 anos decidiu homenagear Rita Lee com o sucesso "Esse Tal de Roque Enrow". A outra participante do grupo Brown foi Laura Medeiros. A garota de 9 anos cantou "Madalena", música de Ivan Lins que fez sucesso na voz de Elis Regina.

Roda final

Na última apresentação dos finalistas, o campeão Henrique Lima interpretou "Disparada" de Jair Rodrigues. Emanuel Motta se apresentou com o sucesso "You Shook Me All Night Long" de AC/DC. E Isa Camargo cantou "Fogão de Lenha" de Chitãozinho & Xororó.