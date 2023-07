o theo foi embora jogando TODAS as inseguranças de uma vida inteira que ele SEMPRE soube que a lumiar tinha e brincou com isso. quando ele diz "o seu destino é ficar sozinha" a gente vê o corpo dela INTEIRO tremer.



QUE CENA, Carolina Dieckmann você é a atriz do ano #vainafé pic.twitter.com/DhLT8BUBKD