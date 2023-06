Reprodução/Netflix - 30.06.2023 Ator Kieren Curran trabalhou como dublê em 'Bridgerton'





Kieren Curran, que trabalhou como dublê na série "Bridgerton", não foi preso após confessar cometer crimes de pedofilia. O ator foi encontrado com 293 imagens de crianças em situação de abuso sexual em dispositivos eletrônicos. A corte de Harrow Crown, na Inglaterra, suspendeu a pena inicial de 8 meses após ele apresentar um "bom histórico".

"Ele disse que é culpado, que tem muitas imagens em uma conta. Ele usou a conta do Instagram para trocar imagens e disse que tinha um problema. E disse que tentou se matar porque odiava o que ele tinha feito", afirmou o promotor do caso, segundo o jornal britânico "Mirror".





A publicação explica que Kieren forneceu os dispositivos aos policiais, que encontraram conteúdos com crianças entre 5 e 14 anos. Após dois anos de processo, o também ator do filme "1917" foi acusado de sete crimes envolvendo pedofilia.

O "bom histórico" e o fato de Curran ter baixado um número "relativamente pequeno" de imagens fez com que ele escapasse de cumprir a pena em um presídio. O dublê da série da Netflix foi condenado a pagar £ 494 (cerca de 3 mil reais), cumprir 30 dias de reabilitação, concluir um programa para criminosos sexuais na internet e realizar 40 horas de trabalho não remunerado.

