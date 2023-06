Reprodução/SBT Fofocalizando tira satisfação com humorista ao vivo após piada

Nesta quarta-feira (28), o 'Fofocalizando' invadiu a gravação de 'A Praça é Nossa' para tirar satisfação com Matheus Ceará. O humorista falou mal do programa durante um stan-up com Carlos Alberto de Nóbrega.





"Pensa em um programa ruim! É ruim, fica quatro horas no ar aquela desgraça, pu*a que pariu. Eu chamo de oxigênio, tá no ar, mas ninguém vê. O Dudu Camargo ter cagado no camarim deu mais audiência do que o Fofocalizando", disse ele no palco do O Show É Nosso.

Opinião do Matheus Ceará sobre o #Fofocalizando é a mesma de todos. Ninguém aguenta mais esse programa @SBTonline pic.twitter.com/cOeBG3eflh — Pedro (@pedromnasciment) June 27, 2023





Após a fala, a repórter do Fofocalizando confrontou o comediante ao vivo sobre a situação.

"Se eu falasse de outra emissora ficaria muito clichê, tem que falar daqui mesmo. Tantos anos no ar, não é ruim. Ruim é o The Noite. O Fofocalizando é tão bom que tá interrompendo o seu programa", declarou Matheus Ceará.

Carlos Albertou fez questão de defender o colega de trabalho. "Nós fizemos um show de portas fechadas, em um teatro, onde não é possível tirar fotografia e gravar. E alguma pessoa torcendo pra gente ter problema coloca no ar uma coisa muito de show. A gente fala de piadas do Bolsonaro, faz piadas com o Lula, porque a gente tá no teatro. Coisas que a gente fala no teatro a gente não pode falar aqui. Não houve maldade nenhuma, pelo contrário. Eu fiquei muito chateado", afirmou.

Carlos Alberto de Nóbrega fica irritado e defende Matheus Ceará após piada sobre a baixa audiência do "Fofocalizando". #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/nNxtAXjgWi — Hialley Gouveia (@Hialley) June 28, 2023





No estúdio, os apresentadores contaram que não gostaram da piada feita por Ceará. "Acho que foi muito sem graça. O que ele fez não foi nem uma piada, foi um ataque direto aqui", comentou Gabriel Cartolano.

"Não é questão de ter celular ou não no local. É questão de não fazer piada sobre um prato que ele mesmo comeu tanto e adorava. Eu acho que o Fofocalizando é mais engraçado que você, Matheus Ceará", completou Gaby Cabrini.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Apresentadores do “Fofocalizando” detonam o humorista Matheus Ceará após piada sobre a baixa audiência do programa. #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/CbdGoD99GW — Hialley Gouveia (@Hialley) June 28, 2023





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: