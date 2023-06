Reprodução Ministério Público de SP abre investigação contra mãe de Belle Belinha

O Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito contra a mãe da influenciadora Belle Belinha. A ação visa investigar a responsabilidade de Rita de Cássia Caetano de Souza por incentivo ao consumo de bebida alcoólica e comportamentos inadequados por menores de idade.

Com mais de milhões de visualizações nas redes sociais, em 17 de junho a influenciadora de 17 anos registrou em vídeo o memento em que oferece bebida alcoólica para uma criança.

A instituição pública alega que “é evidente que a mãe da adolescente é conivente com as condutas e com a exposição de conteúdos inadequados para a idade da filha”. No processo, eles reuniram episódios em que Belle Belinha aparece fumando, bebendo bebidas alcoólicas e frequentando casas noturnas proibidas para menores.

A promotoria do estado de São Paulo requereu ao CyberGaeco que todo o conteúdo publicado nas redes sociais seja removido. O processo também menciona as redes sociais, que permitem o comportamento obsceno da jovem nas plataformas.

Além disso, o inquérito pede que a Secretaria de Estado da Educação informe os dados sobre frequência e desempenho escolar de Belle Belinha.