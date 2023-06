Reprodução / Instagram / @vilmatcmonteiro Mãe de Cara de Sapato compartilha vídeo do filho dançando com Amanda

A mãe do Cara de Sapato, Wilma Monteiro, animou os fãs do relacionamento do filho com Amanda Meirelles quando postou um vídeo dos dois dançando agarradinhos em uma festa junina. O casal foi apelidado de DocShoes pelos apoiadores.

“Amandinha deu uma passada rápida por aqui, e amou nossa Paraíba, aproveitou todos os minutos, inclusive dançou até um forrozinho com o Sapato! Deixou saudades”, legendou o post.

Nos comentários os internautas apoiaram: “Eles tinham que se encontrar em algum momento da vida. A gente sente do outro lado da tela o quanto faz bem pra eles estar um ao lado do outro”. “Eu quero casamento, em oração”, disse um. “A felicidade estava estampada no rosto de todos, esperando todos juntos logo de novo”, apontou outro.

