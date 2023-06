Reprodução/ Instagram Primo Rico está noivo de Maíra Cardi, mãe de Sophia Cardi

O influenciador Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, usou o Instagram para mostrar um momento de descontração com Sophia Cardi Aguiar, filha de Arthur Aguiar e Maíra Cardi, noiva do produtor de conteúdo.



Ao ser questionado por um fã sobre a "vida de padrasto", Thiago postou o vídeo com a criança. No registro, o influencer dança com Sophia, imitando o filme "Sing".



Sophia se divertiu e, no final da brincadeira, disse para Maíra: "Mãe, o Thiago morreu".