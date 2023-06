Reprodução/TV Globo Terra e Paixão: Graça diminui Marino durante sexo: 'Pobre'

Graça e Marino terão uma noite daquelas em Terra e Paixão e, durante o ato, terá conversa e até implicância.

No capítulo da novela das nove, da TV Globo, a dona da boutique acaba desdenhando do delegado.





"Eu só lamento que você seja pobre", diz ela.

Ao explicar que a fala, na verdade, era um elogio. "Se eu fosse rico...", completará.

"Dava um chega pra lá no Daniel (Johnny Massaro) e ficava com você", comenta.

"Quem disse que eu ia querer ficar com você?", rebaterá ele. Na sequência, os dois se beijam.

