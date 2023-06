Reprodução/Instagram Bianca Andrade comenta affair com José Loreto

Bianca Andrade usou o perfil do Twitter nesta segunda-feira (26) para esclarecer os últimos boatos envolvendo o seu nome.

A influenciadora revelou se está ou não no elenco do reality show 'No Limite', da TV Globo e também explicou a relação com José Loreto.





Sobre o programa de televisão, ela se surpreendeu com os rumores. "Galera vamos começar a semana organizando as informações: 1 - não tô no No Limite (chocada que a voz da menina parece a minha mesmo)", disse ela.

Na sequência, a empresária abriu o jogo sobre o suposto affair com o ator José Loreto, que ganhou força após eles marcarem presença no mesmo evento no final de semana.

"2 - e eu eu tô solteira, não tenho affair nenhum pelo amor de Deus", garantiu Boca Rosa.

