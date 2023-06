Divulgação Kendrick Lamar anuncia show no Brasil; veja data e preços

Nesta segunda-feira (26), Kendrick Lamar foi confirmado no GP Week. O cantor será o headliner no evento que acontece em São Paulo.

O festival antecede Grande Prêmio de Fórmula 1 no Brasil. Pela primeira vez no país, o artista se apresenta no dia 5 de novembro, que também conta com Thundercat e Sofi Tukker.





A venda de ingressos para a apresentação de Kendrick começa na quarta-feira (28), às 12h, pela Eventim, e a partir das 13h na bilheteria oficial, no portão A do Allianz Parque.

Os preços variam entre R$ 390 (inteira) na cadeira superior até R$ 1,9 mil em frente ao palco.

No dia 4 de novembro Halsey, Machine Gun Kelly, JXDN e Swedish House Mafia se apresentam no mesmo evento e local.

VALORES INTEIRA - GPWEEK



Paddock: R$ 1.990,00 (inteira)

Pista VIP: R$ 990,00 (inteira)

Pista: R$ 550,00 (inteira)

Cadeira Inferior: R$ 560,00 (inteira)

Cadeira Superior: R$ 390,00 (inteira)



