Geraldo Luís participou do "Programa do Silvio Santos" deste domingo (25) e aproveitou para pedir um emprego no SBT. O pedido aconteceu após Patrícia Abravanel fazer uma piada sobre o desemprego do jornalista, que foi demitido da Record após 16 anos trabalhando na emissora.

No fim do "Jogo das 3 Pistas", a apresentadora mencionou o valor arrecadado por Geraldo e decidiu dar mais dinheiro para o convidado. "Você ganhou R$ 160, mas valeu o show da tua roupa. Você ganhou isso e ainda está desempregado. Acho que tenho que dar mais R$ 50 para ele", disse Patrícia.





"Aproveitando que estou desempregado, você me traz para o SBT?", respondeu ele. "Eu? Você que pede para o Silvio [Santos]", declarou a filha do apresentador. Luís, então, se direcionou à câmera para pedir o emprego para o fundador do canal.

"Silvio, você sabe do carinho e gratidão que tenho por você. O quanto você me ajudou na vida, ajudou tantas pessoas. Agora dá, estou livre, não tem multa. Traz eu, Silvio", afirmou. O ator Eri Johnson, que também participava do programa, apoiou o jornalista ao pedir que Silvio Santos o empregasse.

Geraldo Luís tenta contrato com SBT



Em participação no #ProgramaSilvioSantos , Geraldo pediu para Patrícia Abravanel um emprego no SBT. Depois, fez um discurso para tentar convencer Silvio Santos a contratá-lo. Será que conseguiu? pic.twitter.com/ACgBUWTj14 — Brasil Scenes (@brasilscenes) June 26, 2023









