Reprodução/ Globo Maria Beltrão no "É De Casa"

Neste sábado (24), a apresentadora Maria Beltrão levou um susto no programa "É De Casa", da TV Globo. Ela fez um teste de glicemia ao vivo no programa e o resultado deu um pouco alterado.

O quadro Bem Estar da atração falou sobre diabetes e sobre como detectar a doença. Os quatro apresentadores, então, deram o exemplo e fizeram o teste de glicemia ao vivo. Eles mostraram que é preciso coletar apenas uma gota de sangue, que um aparelho eletrônico analisa e informa a quantidade de açúcar presente na corrente sanguínia. O resultado fica pronto poucos segundo depois.

O teste de Maria Beltrão deu 167 mg/dL de glisoce, acima do normal para pessoas que não estão em jejum, 140 mg/dL. Os resultados de Rita Batista, Talitha Morete e Thiago Oliveira deram abaixo disso.

A apresentadora, então, ficou assustada com o resultado "Como assim? Uai, gente! Tô com um problema agora", falou. A médica do programa, porém, tentou acalmar Maria Beltrão.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos no iG Gente!

Ela afirmou que tinha acabado de comer cural e a especialista explicou: "Então, quando você consome alimentos muito ricos em carboidratos, a glicose pode subir. Se [a glicose no sangue] estivesse mais do que 200 mg/dL, eu não ia ter uma notícia muito boa pra te dar. Mas, como está 167 mg/dL, ela vai cair. Com duas horas já deve estar abaixo de 140 mg/dL, que é o normal".