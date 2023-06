Reprodução/Instagram Gugu não reconheceu a união estável com Rose Miriam, a deixando de fora do testamento

Na última sexta-feira (23), Rose Miriam, viúva de Gugu Liberato, defendeu o filho João Augusto no Instagram. Em um post com uma foto dela com as filhas, uma seguidora criticou a atitude do menino em meio à polêmica da herança do apresentador.

Gugu, que morreu em 2019, deixou a herança apenas para os filhos e sobrinhos e a tutela desses com a irmã Aparecida Liberato. No testamento, o apresentador não reconheceu a união estável com Rose Miriam, que, assim, não tem direito à fortuna dele. A viúva de Gugu, no entanto, luta na Justiça pela herança. As filhas Sofia e Marina apoiam a mãe no processo, já João Augusto está do lado da tia.

Deste modo, um internauta criticou o rapaz de 20 anos no post de Rose Miriam. "O João Augusto é um egoísta", criticou a usuária. Rose defendeu o primogênito. "Eu já ouvi muito isso, mas meu coração de mãe sente que o João está preso em uma grande teia de aranha e que mesmo que quisesse, não conseguiria sair por si só", iniciou ela.

"Ele sempre foi uma pessoa incrível, é e sempre será! Ele se quer pode imaginar o imenso e infinito amor que sinto por ele. Dou a vida pelos meus três filhos. Parece mentira, mas ele voltou a morar em casa, e todos os dias eu digo: 'Eu te amo, filho!'. E ele sempre responde: 'Eu também te amo'. Então, isso me dá a maior alegria do mundo. Sei que um dia ele vai acordar para a realidade. Deus é o justo juiz. Obrigada. Abraço", finalizou.