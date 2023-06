REPRODUÇÃO / GLOBO Theo passa mal com louvor de Sol

Theo (Emilio Dantas) passou por maus bocados ao participar do culto da igreja de Sol (Sheron Menezzes) no capítulo desta quinta-feira (22) em “Vai na Fé”. O vilão passou mal durante a apresentação de louvor da mãe de Jenifer (Bella Campos) e teve que deixar o local.

Em mais uma tentativa de conquistar a filha, Theo faz uma doação para a igreja e é convidado pelo Pastor Miguel (Adriano Canindé) a participar do culto, para o desagrado de Sol e Jenifer. Sendo assim, a cantora junta todas as forças em um louvor poderoso que faz o empresário ter uma crise de ansiedade.





Nas redes sociais, os noveleiros compararam a cena a um exorcismo, justificando que Theo deveria estar possuído por ser um personagem muito mal.

“A Sol cantando o louvor com toda a força e o Theo Queimando”, apontou uma fã. “O hino da Sol deixando o Satanás do Theo desconfortável!”, brincou uma internauta.





Eita que a Sol botou o coisa ruim pra correr! #VaiNaFé pic.twitter.com/F729spMDZA — TV Globo 📺 (@tvglobo) June 22, 2023





O hino da Sol deixando o Satanás do Theo desconfortável! OH GLÓRIAAAAAAA!!! #VaiNaFe pic.twitter.com/ee3COLljU8 — 𝐁𝐞𝐚 𝐭𝐫𝐢𝐳 (@E_istobia) June 22, 2023





O Theo quase pegou fogo dentro da igreja em Vai Na Fé kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/b83hVAG1pK — Babi™️ (@babi) June 22, 2023





A SOL CANTANDO O LOUVOR COM TODA A FORÇA E O THEO QUEIMANDO 🗣🗣🗣



ele vivendo aquele ditado na pele "se eu pisar na igreja pego fogo". avisem que na casa do Senhor não existe satanás #vainafé pic.twitter.com/c9Lu7FbEYa — alex dunphy barbosa (@thkalinda) June 22, 2023





