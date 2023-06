Reprodução/ Globo Avô de vítima de ataque em colégio no Paraná abraça repórter ao vivo

Nesta quarta-feira (21), um familiar de uma das vítimas do ataque de um ex-aluno em uma escola em Cambé, no Paraná, ficou emocionado ao vivo. Seu Miro, o avô de Luan Augusto, que foi assassinado pelo criminoso, falava do momento difícil que enfrenta quando pediu um abraço da repórter da RPC, filiada da Globo, que o entrevistava.



"Toda a comunidade, gente de fora vindo nos abraçar. Nessas horas, não adianta palavras, um abraço forte nos fortalece", disse o familiar, emocionado. Em seguida, ele pediu à repórter: "Quero te dar um abraço, posso?"



Após a troca de afeto, a jornalista também ficou emocionada. "A gente quebra protocolos porque o jornalismo é a verdade das coisas que estão acontecendo. Peço desculpas porque eu também me emociono", declarou.



A repórter, então, agradeceu aos familiares de Luan Augusto e Caroline, a outra vítima que não resistiu, por falarem com a imprensa neste momento delicado. "Eles tem conversado com a gente e trazido a situação que estão enfretando com muito educação, apesar do luto que eles estão enfrentando", disse ela.



"Esse abraço a gente estende para você e para toda família de toda a equipe da RPC", completou ela. Seu Miro, então, finalizou: "Vocês estão fazendo o trabalho de vocês, a gente entende (...) Meu melhor amigo sempre foi meu neto, mais que um filho é um pedaço de mim que Deus levou. Está doendo bastante mas Deus que quis assim".



🚨TV: Avô de Luan Augusto, jovem que morreu após ser baleado em colégio do PR, pede abraço a repórter durante entrevista ao vivo.



pic.twitter.com/KKHty9Zp6M — CHOQUEI (@choquei) June 21, 2023