Reprodução/Netflix Participantes de "Casamentos às Cegas" causam repercussão na internet





A nova temporada de Casamento às Cegas está disponível no catálogo da Netflix e já gerou alvoroço nas redes. Durante os episódios, os homens do reality resolveram fazer um acordo em que uivam após transarem com as parceiras, o que gerou várias polêmicas na web e fãs debocharam da situação.

No programa, enquanto os casais estão aproveitando alguns dias em um Resort em Pipa, na lua de mel, os noivos conversaram, entre eles, e decidiram uivar após transarem com as mulheres. Nisso, diversos internautas ficaram chocados e debocharam sobre o ocorrido nas redes sociais.

No Instagram, alguns fãs comentaram: "Gente, será que homem pensa ?", falou um, "Foi uma das coisas mais vergonhosas que já vi na TV", disse outra internauta, A idade mental do homem hétero deve ser uns 10 anos a menos", completou outro.

Já no Twitter, seguidores fizeram memes onde criticavam o combinado feito pelos participantes homens e a relação deles com as noivas do programa.

Casamento as cegas Brasil 3ª temporada me deu DOR FÍSICA. Eu não tô acreditando real que os caras uivaram pós sexo pra se comunicar uns com os outros… #CasamentoAsCegas3 #CasamentoAsCegasBrasil pic.twitter.com/7Lm1mmz5n2 — laís lápis (@find_lais) June 14, 2023

O programa Casamento às Cegas é um reality show que consiste em reunir um grupo de homens e mulheres solteiros que procuram se casar. Porém esse encontro se dá às cegas em cabines separadas, onde os casais se encantam um pelo outro apenas pela comunicação.

Veja o trailer da nova temporada: