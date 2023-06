Reprodução/Vulture Tenoch Huerta é acusado de agressão sexual





O ator mexicano Tenoch Huerta, de Pantera Negra: Wakanda Forever, foi acusado por agressão sexual pela musicista María Elena Ríos nas redes sociais.

No ponto de vista de María, Tenoch é considerado um predador sexual e disse que os integrantes da banda Poder Pietro, a qual participavam, defenderam o ator, mesmo sabendo que houve agressão. "É muito difícil falar sobre abuso emocional e abuso de poder de um predador sexual amado no mundo por interpretar um personagem de um filme como TenochHuerta. Na aparência encantadora, a grande característica de um narcisista mais uma boa porção de vitimização", afirmou ela. "Sua fama não voltará a me intimidar", relatou.

Es muy difícil hablar del abuso emocional y abuso de poder de un depredador sexual que es amado en el mundo por interpretar a un personaje de una película como @TenochHuerta



En apariencia encantador, la gran característica de un narcisista + una buena porción de victimización. — •𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) June 11, 2023

Ainda assim, a musicista confrontou Huerta em uma publicação: "Já não tenho medo.E por que você não de denunciou? E não, não quero ser famosa. E não, não quero dinheiro porque sei trabalhar".

“¿Y por qué no denunciaste?”



Dicen los que viven en un país machista, donde la justicia es inalcanzable donde casi te matan y ni aún así te creen ni llega la justicia.



• Y no, no quiero ser famosa.

• Y no, no quiero dinero porque sé trabajar. — •𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) June 11, 2023

María já sofreu em 2019, um ataque de ácido no rosto, pelo o ex-companheiro, logo antes de namorar Tenoch Huerta. O mexicano confirmou que já teve uma relação com a musicista, negou as acusações e disse que são falsas e sem fudamento.

Reprodução/Instagram Declaração feita por Huerta pelos stories do Instagram

"Cerca de um ano atrás, namorei Elena por vários meses. Foi totalmente consensual em todos os momentos, como inúmeros outros podem atestar. E ao longo disso foi um relacionamento amoroso, caloroso e de apoio mútuo. Depois que acabou, no entanto, Elena começou a deturpar nossas interações tanto em particular quanto na frente de grupos de amigos em comum. Por isso, há alguns meses, contratei uma equipe jurídica para iniciar as ações cabíveis para proteger minha reputação e refutar essas acusações irresponsáveis ​​e falsas que podem causar grandes prejuízos e danos. Embora eu não seja perfeito, sei que essas alegações são simplesmente falsas. E, embora eu sempre trabalhe para melhorar, preciso contestar afirmações que são falsas e ofensivas. Sou profundamente grato à minha família e às pessoas que me apoiaram e agradeço muito a todos que estão dispostos a olhar para os fatos e refletir antes de chegar a uma conclusão falsa e injusta”, desabafou o ator.