Manoel Soares revelou como conheceu a esposa Dinorá Rodrigues: em um salão de beleza e fazendo as unhas. No programa “Encontro com Patrícia Poeta” desta segunda-feira (12), que tem a temática especial de Dia dos Namorados, o apresentador detalhou a primeira vez que ele e Dinorá se viram e como a relação evoluiu.



Após encerrar um bloco de perguntas com os primeiros convidados da atração, o casal Aline Wirley e Igor Rickli, Patrícia iniciou o assunto ao questionar o parceiro de apresentação sobre a forma que ele conheceu a esposa, com a qual já tem dois filhos biológicos, Ezequiel e Izael.



“Eu trabalhava como repórter, a unha aparecia demais e o pessoal começou a falar: ‘Manoel a sua unha está muito feia, você precisa dar um jeito nessa unha’. Então, eu fui em um salão para fazer as unhas e aproveitar para cortar o cabelo e quando eu vi aquela mulher [Dinorá Rodrigues], com aquele cabelo lindo, eu disse: ‘Preciso dar um jeito de ficar perto dessa mulher por muito tempo’ e comecei a inventar histórias para isso”, respondeu ele.



Ele ainda concluiu: “acabou em uma família linda com seis filhos”. Dessa forma, além dos dois filhos biológicos do casal - diagnosticados com espectro autista -, Manoel tem dois filhos, Leonardo e Miguel, fruto de um relacionamento anterior, assim como Dinorá, que tem também dois filhos, frutos de outra relação, Vitoria e Alex.





Confira a declaração de Manoel para Dinorá no Dia dos Namorados:







