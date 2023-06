Reprodução/Instagram - 11.06.2023 Regiane Alves e Priscila Sztejnman debocharam dos cortes de beijos em 'Vai na Fé'





A censura dos beijos de Clara e Helena em "Vai na Fé" virou motivo de deboche das intérpretes das personagens. Enquanto abriam presentes de fãs do casal nos bastidores da Globo, Regiane Alves e Priscila Sztejnman ironizaram os momentos de intimidade que já foram cortados da novela.

As atrizes receberam bonecas em miniaturas que reproduziam a aparência das personagens e debocharam da polêmica do projeto, ao sugerir que os brinquedos se beijassem. "Amei, olha que amor. Beijo", disse Regiane, unindo a boneca própria com a da colega.





"Aqui não pode", reagiu Priscila, caindo na risada com Alves após a declaração. O momento repercutiu nas redes sociais e espectadores se divertiram com o deboche das atrizes.

"Elas fundaram o deboche na Globo [risos]", comentou uma pessoa no Twitter. "Não canso de rir da cara da Regiane, aquele sorriso de nervoso [risos]", pontuou outra. "O deboche das gatas para a cúpula que proíbe beijo LGBTQIAP+", escreveu um usuário.

O deboche das gatas pra cúpula que proíbe beijo LGBTQIAP+ pic.twitter.com/hPoKehWD2q — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) June 11, 2023





