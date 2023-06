Reprodução/ YouTube 'Encontro': homem entra armado na plateia do programa da Globo

Esta semana, um vídeo de um homem exibindo uma pistola no meio da plateia do programa "Encontro com Patrícia Poeta", da TV Globo, viralizou nas redes sociais . Após a repercussão,a emissora explicou o acontecido.



A Globo afirmou que localizou o homem e soube que a arma se tratava de uma arma falsa. "A Globo mantém protocolos rígidos que garantem a segurança de seus funcionários e convidados. A empresa tem ciência do episódio, já identificou a pessoa, apurou que o objeto não se trata de uma arma verdadeira e está estudando as medidas legais a serem adotadas", disse a emissora em nota enviada ao iG Gente.

O auto indicou que o "clipe caseiro" foi postado no YouTube em 29 de maio. Nas imagens, o homem mostra arma na canela e Patrícia Poeta no estúdio. A gravação ainda é intercalada com cenas de confrontos com polícias e protestos. Em outro momento, um homem segura uma munição na frente de logos da Rede Globo no corredor da emissora.

