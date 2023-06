Reprodução/ YouTube 'Encontro': homem entra armado na plateia do programa da Globo

Um vídeo de um homem exibindo uma pistola no meio da plateia do programa "Encontro com Patrícia Poeta", da Globo, viralizou nas redes. O "clipe caseiro", como indicou o autor, foi postado no YouTube em 29 de maio.

O auto do vídeo foi um rapper, que exibiu a arma escondida entre o tênis e a calça, enquanto estava sentado na plateia. Ele ainda filma o estúdio e mostra Patrícia Poeta apresentando o programa.

Além da cena com a arma, o vídeo conta com cenas de confrontos com polícias e protestos. Em outro momento, um homem segura uma munição na frente de logos da Rede Globo no corredor da emissora.

O vídeo foi excluído do Youtube, mas viralizou no Twitter.

Homem testa segurança na rede globo. E exibe pistola guardada na canela no meio da plateia do Encontro com Patrícia Poeta. O vídeo é datado do dia 29/05, portanto. O sujeito esteve no mês de maio no programa. pic.twitter.com/N2mGla1v5y — Axel notícias (@AxelNoticiasRJ) June 7, 2023













