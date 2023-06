Reprodução/Globo - 08.06.2023 Patricia Fazan se empolgou em cobertura da Marcha para Jesus na Globo













A repórter Patricia Fazan chamou atenção do público durante a cobertura da Marcha para Jesus na Globo, nesta quinta-feira (8). Em uma passagem ao vivo no "Encontro com Patrícia Poeta", a profissional se empolgou e chagou até a interromper a conversa para cantar no evento.

"Olha esse sol, temperatura boa em São Paulo. Um dia perfeito para a gente caminhar e marchar para Jesus", afirmou a repórter no início da entrada no programa. Ela estava em um dos trios elétricos que saíram da Luz, no Centro da cidade, e seguem até a Praça Heróis da FEB, na Zona Norte.





Enquanto explicava detalhes do evento, como os mais de 20 shows confirmados, Patricia pulou e dançou com os convidados. No fim da cobertura, ainda se ajoelhou no chão e Patrícia Poeta teve que finalizar a passagem sobre o assunto na atração matinal.

A empolgação de Fazan repercutiu entre os espectadores nas redes sociais. "A repórter da mãe Globo se empolgou", comentou um internauta no Twitter. "Nossa! A repórter está tipo um tom acima da empolgação", expressou outro. "A repórter está nitidamente super empolgada na cobertura ao vivo da Marcha para Jesus", observou mais um.

A repórter da mãe globo se empolgou... Kkkkkkkkkk #marchaprajesus #encontro — Renato (@Renato_offc) June 8, 2023





Nossa! A repórter está tipo um tom acima da empolgação #encontro — Que porra é esta??? (@porra_esta) June 8, 2023





A repórter tá nitidamente SUPER empolgada na cobertura ao vivo da Marcha pra Jesus #Encontro — João Marques (@jlmarques_) June 8, 2023





