Reprodução/Record - 08.06.2023 Thiago Servo, Erick Ricarte e Gyselle Soares enfrentam berlinda em 'A Grande Conquista'





Erick Ricarte, Gyselle Soares e Thiago Servo estão na terceira zona de risco da mansão de "A Grande Conquista". A berlinda formada por aliados foi definida no programa ao vivo desta quarta-feira (7), após a vitória de Tiago Dionísio na prova da virada.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Tiago foi indicado pelos donos Erick e Ricardo Villardo na última terça-feira (6), quando Ricarte também foi o mais votado pela casa para ocupar a vaga dos líderes na zona de risco. Já Gyselle foi a mais indicada na votação geral, com cinco votos, enquanto Daniel Toko quase caiu na berlinda com quatro indicações.

Soares e Dionisio chegaram a empatar na prova da virada, mas o humorista teve um melhor desempenho na competição e decidiu colocar Servo no lugar dele na berlinda. "Queria uma escolha que refletisse na escolha de Erick, porque ele me desejou o mal. Queria que esse mal voltasse dobrado para ele, que ele fosse [para berlinda] com dois aliados dele [...] Vou colocar Thiago Servo, porque é uma pessoa que influencia muito no ser do Erick", justificou.

Chumbo trocado dói ou não? Dionisio coloca Servo na Zona De Risco como forma de atacar Erick! #ProvaDaVirada pic.twitter.com/EYSUgSYQz3 — A Grande Conquista (@agconquista) June 8, 2023





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Um dos amigos deixa o programa nesta quinta-feira (8). Quem deve continuar no confinamento? Erick, Gyselle ou Thiago? Vote abaixo na enquete do iG Gente:



Quem deve continuar em #AGrandeConquista ? Erick Ricarte, Gyselle Soares ou Thiago Servo? Vote! — iG Gente (@iggente) June 8, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.