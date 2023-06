Reprodução/Instagram Namorada de João Gomes mostra barriguinha da primeira gravidez

Após anunciar que está esperando o primeiro filho com João Gomes , Ary Mirelle usou as redes sociais para dar mais detalhes sobre a gravidez.

Pelos Stories do Instagram, a influenciadora publicou uma foto em frente ao espelho exibindo a barriguinha.

No vídeo do anúncio, ela comenta com o namorado que está com duas semanas de gestação, porém, Ary afirmou para os seguidores que a gravação é antiga.





"Falei duas semanas no vídeo, mas são 4", declarou ela, ou seja, está no primeiro mês.

Reprodução/Instagram Ary Mirelle





