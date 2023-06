Reprodução / TV Globo Theo apavora Kate com chantagem em ‘Vai na Fé’ e web elogia atuação

Emílio Dantas e Clara Moneke ganharam destaque no episódio desta terça-feira (06) de ‘Vai na Fé’, novela das sete da Rede Globo. Os intérpretes de Theo e Kate protagonizaram uma cena de chantagem, onde o vilão apavora a mocinha.

Após descobrir que Kate é a namorada de Rafa, Theo ameaça contar para o filho que o novo amor da vida dele já teve um caso com o pai. Sem escrúpulos, o vilão da trama planeja usar Kátia para se aproximar de Jenifer.





A tensão da cena e o desempenho da dupla foi um ponto alto do episódio da novela das sete, ficando entre os assuntos mais comentados pelos internautas, com elogios para Clara e Emílio.

“A Clara Moneke arrasa muito, ela vai do humor a emoção em segundos!”, percebeu um internauta. “Não me canso de elogiar o Emílio Dantas. Talentoso demais!”, elogiou uma fã.

O pavor da Kate, o terror do Theo.... Que show de Clara Moneke e Emílio Dantas. #VainaFé pic.twitter.com/jsieQYSAeu — Sérgio Santos (@ZAMENZA) June 6, 2023





A Clara Moneke arrasa muito, ela vai do humor a emoção em segundos! Isso q é ATRIZ! #VaiNaFe pic.twitter.com/oXoKls8DsB — M¡CHƏĽ 🏳️‍🌈 (@m_souzaj) June 6, 2023





eu quero o emilio dantas ganhando todos os prêmios possíveis!!!! theo foi simplesmente o melhor papel dele, ele e um ator INCRÍVEL #VaiNaFe — isa 🔆 (@lovstanner) June 6, 2023





Não me canso de elogiar o Emílio Dantas. Talentoso demais! #VaiNaFé — Taty Carvalho (@atatycarvalho) June 6, 2023





