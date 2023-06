Reprodução/Globo - 05.06.2023 Ana Maria Braga perdeu o controle com cachorros em ação no 'Mais Você'

Nesta segunda-feira (5), Ana Maria Braga teve um momento caótico e engraçado no "Mais Você". Em uma publicidade de uma marca de ração de cachorros, a apresentadora se animou com a presença dos animais no estúdio e acabou perdendo o controle do programa.

Ana Maria deu aos cachorros alguns doces feitos, especialmente, para eles. Um cachorro caramelo, no entanto, não esperou a apresentadora dar os aperitivos, alcançou a mesa e comeu o bolo da publicidade.

A produção avisou Ana Maria do cachorro guloso e ela caiu na risada. "Olha o outro comendo o bolo", disse ela, aos risos.

A web repercutiu o momento:

